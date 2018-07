Nocaute duvidoso de pugilista argentino gera discussão

Um nocaute durante uma luta de boxe em Montevidéu, válida pelo título interino latino-americano super-pena do CMB (Conselho Mundial de Boxe) vem chamando muita atenção nesta terça-feira. No segundo round do combate, o argentino Marcos Martínez despencou após tomar alguns golpes de raspão do Braulio Rodríguez. Ao levantar-se, Martínez foi ao encontro das cordas, definindo nocaute técnico para o adversário. Coincidência ou não, o argentino adentrou o ringue fantasiado de Chaves.

CONFIRA SE O ARGENTINO ‘SIMULOU’ O NOCAUTE