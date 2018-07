Non è vero!

O italiano Fabio Fognini, 30.º cabeça-de-chave em Wimbledon, perdeu de virada para o austríaco Jurgen Melzer na segunda-feira, sendo eliminado logo na estreia do torneio.

Uma lástima, dirão os fãs do italiano.

Mas um lance durante o jogo provocou risos da plateia, de um narrador de TV britânico e até mesmo do árbitro da partida, o francês Pascal Maria. Tudo aconteceu no quarto set, quando o jogo estava empatado em um game e o italiano não concordou com uma marcação do árbitro.