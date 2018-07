Nova camisa da seleção

O site de vendas “Tudo Sobre Camisetas” teve acesso a o que seria o novo desenho da camisa da seleção brasileira para a temporada 2012. O novo uniforme, inclusive, seria o utilizado na Olimpíada de Londres.

Segundo a imagem, some a faixa no meio do peito (em verde na camisa amarela e amarela na vestimenta azul), mas as mangas ganham detalhes nas respectivas cores. Além das camisas do Brasil, a loja virtual também mostra os uniformes de outras seleções, como Holanda, Portugal, França e Estados Unidos.