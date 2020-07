Novo Hamburgo x Grêmio: onde assistir, horário e local

Novo Hamburgo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Vale, pela última rodada da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A partida tem ares de amistoso para o time tricolor e de decisão para a equipe mandante.

O Grêmio lidera o Grupo B com 13 pontos e já está classificado para a semifinal. Já o Novo Hamburgo aparece em segundo do Grupo A com sete pontos e precisa vencer para não depender de outros resultados.

Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo: onde assistir

É possível assistir ao confronto pelo SporTV e pelo Premiere, que também vai passar a partida em seu sites e aplicativo. Haverá transmissão em tempo real pelo Estadão.

Avançam para a semifinal os dois primeiros de cada grupo. O campeão do turno vai encarar o Caxias, vencedor do primeiro turno e que derrotou o próprio Grêmio na decisão.

Na rodada passada, os comandados de Renato Gaúcho ficaram no empate por 1 a 1 com o Ypiranga enquanto o Novo Hamburgo derrotou o São José por 1 a 0.