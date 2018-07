‘Novo’ polvo Paul crava a Alemanha como campeã mundial

A Alemanha vai bater a Argentina e se tornar tetracampeã do mundo. Pelo menos esse é o prognóstico do polvo “Little” Paul, uma tentativa de repetição ao sucesso de Paul, molusco que teve muito sucesso na Copa de 2010, quando acertou todos os resultados em que “apostou”.



Apesar do sucesso em 2010, Paul não teve vida longa e morreu alguns meses depois da Copa do Mundo, abrindo espaço para novas espécies de animais “videntes” no Mundial de 2014. Até agora nenhum deles teve tanto sucesso quanto o precursor das adivinhações. Será que Little Paul, que vive no mesmo aquário de Paul, em Oberhausen, na Alemanha, se mostra pé quente e a Alemanha realmente vence a Copa? Vamos aguardar!