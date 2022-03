Novorizontino x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em jogo que praticamente será feito para cumprir tabela, Novorizontino e Corinthians se enfrentam, em Novo Horizonte, neste domingo, às 16h, pela última rodada do Campeonato Paulista. Independente de qual seja o resultado a partida, não haverá alteração nos rumos do torneio.

Isso porque ambos os times já estão com os seus destinos muito bem definidos. Já classificado em primeiro no Grupo A, com 20 pontos, o Corinthians joga pensando nas quartas de final que vai disputar na próxima quinta-feira, às 19h, conforme divulgou a Federação Paulista de Futebol neste sábado. O Novorizontino, por outro lado, já está rebaixado e, com apenas 3 pontos somados, nenhuma vitória, e fazendo a pior campanha da atual edição do torneio, disputará a Série A2 em 2023.

ONDE ASSISTIR

Novorizontino x Corinthians será transmitido pela Record TV, e também através de pay-per-view (TV fechada), e pela internet, no Paulistão Play. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 16 horas (horário de Brasília) no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

NOVORIZONTINO – Giovanni, Ferreira, Aguiar, Édson, Leo Baiano, Danielzinho, Giuli, Cleo, Rômulo e Baggio. Técnico: Allan Aal.

CORINTHIANS – Cássio, João Pedro, João Victor, Gil, Lucas Piton, Renato Augusto, Du Queiroz, Gustavo Mosquito, Paulinho, Willian e Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota para o Palmeiras, na última quinta-feira, por 2 a 1, em rodada atrasada do Campeonato Paulista. E o Novorizontino também vem de derrota, pelo mesmo placar, para o Botafogo-SP, no último domingo.