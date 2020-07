Novorizontino x Santos: onde assistir, horário e local

Com situações praticamente definidas no Campeonato Paulista, Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Corinthians, pela última rodada da fase de grupos do Estadual.

Novorizontino x Santos ao vivo: onde assistir

O canal Premiere vai passar ao vivo o confronto deste domingo e também fará transmissão em seu site e aplicativo. O Estadão terá tempo real do jogo.

Local

Leia Também Juventus x Sampdoria : onde assistir

A partida será disputada na Arena Corinthians, porque muitas cidades do interior não estão autorizadas a receber os jogos do Paulistão.

Tabela do Paulistão

O Santos tem assegurada a liderança do Grupo A com 16 pontos e busca a vitória apenas para tentar ficar entre os melhores e obter vantagem nas próximas fases. Na rodada passada, o time de Jesualdo Ferreira ficou no 1 a 1 com o Santo André.

Já o Novorizontino fez 16 pontos, pontuação que o deixaria na briga por vaga em qualquer grupo, exceto o seu, o Grupo B. O Santo André lidera com 20 e o Palmeiras tem 19, mas com duas vitórias a mais que o Novorizontino. Ou seja, mesmo que ambos fiquem com 19 pontos, a equipe alviverde leva vantagem no critério de desempate. Na rodada passada. o Novorizontino perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta.