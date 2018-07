O Atlético-MG consegue se classificar para as finais da Libertadores?

O Atlético-MG enfrenta na noite desta quarta-feira o Newell”s Old Boys, no Estádio Independência. No jogo de ida, a equipe perdeu por 2 a 0. Para chegar a inédita final da Libertadores, precisa marcar três gols, no mínimo, e não sofrer nenhum.

Além de Ronaldinho, Jô e companhia, o time conta com a torcida, que promete lotar o estádio para empurrar a equipe para a vitória. E o atacante afirmou que todos no elenco estão acreditando e que isso fortalece o ambiente para o confronto. “Você vê, a cada dia, no semblante de cada um, que a confiança é muito grande”.

[poll id=”536″]