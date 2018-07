Se havia qualquer dúvida de que o Bayern de Munique está pelo menos no mesmo nível do Barcelona na briga pelo posto de melhor time do mundo, ela foi dizimada nesta terça-feira. Com uma atuação irrepreensível, a equipe alemã goleou o Barça por 4 a 0 na Allianz Arena e só em caso de uma atuação homérica de Messi e companhia na volta, quarta-feira que vem, não vai à sua terceira final de Copa dos Campeões em quatro anos.

