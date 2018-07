O chileno Valdivia deve permanecer e ser utilizado no Palmeiras?

O meia Valdivia está de volta aos treinos no Palmeiras. O chileno, que estava sendo negociado com o Fujairah FC, dos Emirados Árabes, acabou não sendo vendido e, nesta quarta-feira, voltou a treinar com seus companheiros no clube alviverde.

Ainda não se sabe se Valdivia realmente permanece na equipe comandada por Ricargo Gareca ou se será novamente negociado, mas o Estado quer saber: Você aprova a permanência do camisa 10 no Palmeiras? Ou prefere que, depois de tudo que ele já fez, deve ser negociado em definitivo? Opine!

[poll id=”743″]