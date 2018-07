O Corinthians conseguirá ir à Libertadores 2015?

Reza a lenda que a Copa do Brasil é o ‘caminho mais fácil’ para a Libertadores. Nesta quarta-feira, o Corinthians foi eliminado da competição após abrir 3 a 0 no placar agregado e sofrer a reação histórica da equipe do Atlético-MG, que fez quatro gols e ficou com a vaga. Jogadores como Cássio e Gil, que ficou no banco e foi expulso, mostraram um nervosismo incomum após o fracasso. Há, no entanto, uma alternativa para o Corinthians. O time ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto atrás da zona de Libertadores, que pode ter uma vaga a mais ou a menos dependendo de quem vencer a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Atletas reconheceram que ficar fora da próxima edição do torneio continental seria uma “grande decepção”.

O Estado quer saber: você, leitor, acredita em uma reação corintiana no Campeonato Brasileiro? Vote!

