O Corinthians devia aceitar a volta de Emerson Sheik?

Emerson Sheik teve status de ídolo no Corinthians até a temporada passada. Campeão paulista, brasileiro, mundial e autor de dois gols na final da Libertadores, o atacante tem um currículo de títulos pelo clube inquestionável. Porém, no ano passado, ainda com Tite no comando, o atleta parou de render o esperado e secou a reserva de gols, mas não interrompeu suas regulares polêmicas. Dispensado pelo Botafogo, Sheik ainda tem contrato com o clube do Parque São Jorge, mas teve sua volta descartada. “O Corinthians não quer mais o Emerson”, afirmou uma personalidade influente da diretoria. Nem a saída do desafeto Mano Menezes ao fim da temporada poderia reverter a decisão. O Estado quer saber: Você, torcedor corintiano, aceitaria a volta de Emerson Sheik ao time? Vote!

