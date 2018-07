Oficialmente apresentado no Palmeiras nesta quinta-feira, o zagueiro veterano Lúcio assinou contrato com o Alviverde até o fim de 2015. Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Lúcio passou o ano de 2013 no São Paulo, onde foi pouco aproveitado. Os valores ainda não foram divulgados oficialmente, mas especula-se que ele receberá um salário de R$ 150 mil que poderá ser incrementado com valores relacionados ao contrato de produtividade.

Com 35 anos nas costas, Lúcio pode usar sua experiência no futebol para orientar os jovens jogadores do Palmeiras e se tornar referência em campo. Porém, sua ficha depõe contra ele: conhecido por ser “esquentado”, ele pode, em vez de melhorar o ambiente na Academia de Futebol, piorar.

Qual a sua opinião? O Palmeiras acertou na contratação de Lúcio?

