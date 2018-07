O Palmeiras deve demitir o técnico Gilson Kleina?

O técnico Gilson Kleina pode ser demitido nesta quinta-feira do Palmeiras. Tudo dependerá de uma conversa entre o presidente Paulo Nobre, o gerente executivo José Carlos Brunoro e o gerente de futebol Omar Feitosa. A vexatória derrota por 6 a 2 para o time do Mirassol, na última quarta-feira, elevou os rumores de que o treinador pode não continuar seu trabalho no Palestra Itália.

Contratado poucas rodadas antes do Palmeiras cair para a Série B do Brasileirão, Kleina faz uma campanha mediana na Libertadores, e no Paulistão, vinha fazendo bons jogos com a equipe, e ocupa a 7.º colocação, na zona de classificação para o mata-mata.

