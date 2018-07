O Palmeiras vai se sair bem contra uma equipe de Série A?

O Palmeiras terá pela frente no próximo domingo o primeiro grande desafio da temporada. O time comandado por Gilson Kleina vai enfrentar o rival São Paulo, no Pacaembu. É a primeira vez após a conquista da Série B que o Alviverde jogará com um time de primeira divisão.

E o desafio não será simples. O Tricolor paulista vem embalado da goleada sobre o Rio Claro por 6 a 3. Por sua vez, o Palmeiras está invicto no Campeonato Paulista e sua torcida tem esperança que os novos jogadores, como Marquinhos Gabriel e Lúcio, somados a Alan Kardec, Leandro e Valdivia, possam fazer a diferença diante de adversários mais qualificados.

E já faz tempo que o Alviverde não ganha um clássico contra o São Paulo. A última oportunidade foi em 27 de novembro de 2011. Sob o comando de Felipão, o Palmeiras bateu o rival por 1 a 0 (gol de Marcos Assunção). Já são 12 clássicos (contando também partidas contra Santos e Corinthians) sem vitória. Começar o ano do centenário com uma vitória contra o São Paulo seria também importante para dar prosseguimento à boa campanha no Paulistão.

E você torcedor? Acredita que o time de Palestra Itália vai mostrar estar pronto para os desafios de 2014, ou o clássico será um balde de água fria na equipe 100% de Gilson Kleina?

