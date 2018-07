MONTEVIDÉU – Nem Thomaz Bellucci, tampouco Bruno Soares ou Rogério Dutra da Silva. Todos estes foram nomes importantes na vitória do Brasil sobre o Uruguai pela Copa Davis, mas o personagem do confronto se chama Jose Luis de La Mano. Não sabe quem é? Os torcedores que acompanharam os jogos no Carrasco Lawn Tennis apelidaram-no de “tiozinho da corneta”.

Sem descanso, de La Mano “sonorizou” o confronto do início ao fim, sem esmorecer. Surpreendente tanta vitalidade e fôlego para um senhor de 75 anos. O segredo: uma boa dose de sofrimento no passado, grande amor ao esporte e prática frequente de atividade física. No caso, o tênis, em que se considera um “jogador de bom nível”.

Embora a torcida pelo Uruguai, de La Mano não nasceu no país vizinho, mas sim na Espanha. Mudou-se para cá depois de perder pai, mãe e avó durante a Guerra Civil espanhola, vagar pelas ruas por cinco anos e correr o mundo servindo à Marinha. O motivo: uma mulher, claro. Encantou-se por uma uruguaia e, ele mesmo filho de um homem nascido à beira do Rio da Prata, converteu-se celeste de uma vez por todas.

O “tiozinho da corneta” não perdia um intervalo entre os pontos para usar seus instrumentos de trabalho: um trombone, um pandeiro e a voz. Sabia que o Uruguai sem Pablo Cuevas, seu melhor jogador, não seria páreo para o Brasil. Mas há 25 anos acompanha a equipe celeste na Davis. Diverte-se em divertir.

“Esporte é diversão, companheirismo, alegria. Não há porque brigar”, afirma. O Uruguai já perdeu o confronto, mas a “corneta” de Jose Luis de La Mano e os gritos de “Sooooooy celeste, soooooooy celeste, celeste yo lo soy” ou “Uruguay, Uruguay, más grande que tu no hay” que a torcida uruguaia entoava a partir dos acordes de seus instrumentos vão ficar marcados na memória dos brasileiros que assistiram o confronto no Carrasco Lawn Tennis Club por um bom tempo. Com afeto.