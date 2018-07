O que fazer com Ronaldo?

O Flamengo levou a melhor sobre o Corinthians e o técnico Mano Menezes ganhou um problema: o que fazer com o atacante no jogo de volta da Copa Libertadores? O Fenômeno passou em branco no Maracanã e foi presa fácil para os zagueiros adversários.

Uma boa jogada nos 90 minutos. Pouco para quem já foi Fenômeno, um jogador a menos para um time que precisa reverter o 1 a 0, em 5 de maio, no Pacaembu.

Apesar da omissão de Ronaldo dentro de campo (enfrentou bem os protestos da torcida flamenguista desde sua chegada), Mano parece insistir com o camisa 9 entre os titulares. “O desempenho dele é melhor que o dos outros na comparação lá na frente. E nessa hora não adianta voltar todas as baterias apenas para cima de um jogador”, disse.

Participe da enquete aqui.