O que o Santos deve fazer com Neymar? Vote!

Há conselheiros que já cobram o presidente do Santos a venda de Neymar antes que o contrato do jogador termine, após a Copa do Mundo de 2014. Se esperar até lá, o atacante poderá deixar o clube de graça. É tudo o que os santistas não querem. O Santos tem a chance de esticar seu contrato e assim obrigar os interessados a pagar por ele, mas aí terá de desembolsar mais dinheiro para o jogador. O que você acha que o Santos deve fazer com seu craque?

