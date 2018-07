O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao fazer 4 a 2 no Botafogo nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha. Com o resultado, o time de Muricy Ramalho, que está invicto há oito jogos, chegou aos 39 pontos, consolidando-se como vice-líder do torneio – nos últimos 24 pontos, o São Paulo conquistou 20.

Na próxima rodada, o time paulista terá o Cruzeiro pela frente, em partida disputada no Morumbi. É a chance de encostar de vez no atual campeão brasileiro. Para você, leitor, o São Paulo tem força para superar o Cruzeiro na luta pelo título do Brasileirão? A equipe do quarteto Ganso, Kaká, Alan Karcec e Pato pode conquistar o sétimo brasileiro do clube?

