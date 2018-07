O São Paulo conquistou nesta quarta-feira o título da Copa Sul-Americana ao vencer o Tigre, da Argentina, por 2 a 0, no Morumbi. No entanto, o segundo tempo do jogo não foi disputado. O time argentino se recusou a voltar após o intervalo, alegando ter sido agredido por policiais e seguranças do clube no vestiário.

