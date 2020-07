Oeste x Corinthians: onde assistir, horário e local

O Corinthians encara sua ‘primeira decisão’ na temporada diante do Oeste, neste domingo, às 16h, na Arena Barueri, pelo encerramento da fase de grupos do Campeonato Paulista. O confronto vai passar na TV fechada.

Oeste x Corinthians ao vivo: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e também pelo Premiere Play, site e aplicativo do canal. Além disso, o Estadão vai fazer tempo real.

Tabela do Paulistão

O Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos. O Red Bull Bragantino lidera com 20 e o Guarani aparece abaixo com 16. Para se classificar sem fazer contas, a equipe de Tiago Nunes precisa vencer e torcer para o Guarani perder para o rival São Paulo, em jogo que acontecerá na mesma hora.

Em caso de vitória alvinegra e empata do Bugre, será necessário pegar a calcular. Entenda o que o Corinthians precisa para se classificar. Já, se o time alvinegro não vencer o Oeste ou o Bugre derrotar o São Paulo, o Corinthians está fora do Paulistão.

Já o Oeste precisa muito da vitória. Se perder, a equipe está eliminada do Campeonato Paulista. O curioso é que se conquistar os três pontos e Água Santa e Ponte não vencerem seus compromissos, o time de Barueri ainda consegue a classificação para as quartas de final.