Oeste x Cruzeiro: onde assistir, horário e arbitragem

Desesperado e na zona de rebaixamento, o Cruzeiro visita o Oeste, também em crise, neste domingo, às 16h, na Arena Barueri, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Oeste é o lanterna da Série B com apenas 6 pontos. Mesmo se vencer, permanecerá na zona de rebaixamento. O time paulista vem de derrota em casa por 1 a 0 para o Operário. Já o Cruzeiro vem de duas derrotas (uma vitória e quatro derrota nos últimos jogos) e ocupa a 18ª posição, com 11 pontos. No jogo passado, perdeu em casa para o Sampaio Corrêa por 2 a 1.

ONDE ASSISTIR

Oeste x Cruzeiro terá transmissão na TV Globo (para Minas Gerais), Premiere e SporTV e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O jogo será realizado às 16h deste domingo.

ARBITRAGEM

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado-TO

Árbitro Assistente 1: Natal da Silva Ramos Júnior-TO

Árbitro Assistente 2: Fernando Gomes da Silva-TO

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores-SP