Oeste x São Paulo: onde assistir ao jogo da Copinha

Oeste e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri, neste sábado, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto terá transmissão na TV e na internet e definirá o último classificado para semifinal da competição.

Oeste x São Paulo: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e o torcedor pode assistir online pelo SporTV Play. O vencedor do jogo enfrentará quem passar de Vasco x Grêmio.

Os dois times chegam nas quartas de final com sentimentos distintos. O time de Barueri penou para superar o Avaí. Após empate sem gols no tempo normal, venceu o rival catarinense por 4 a 3. Já o São Paulo passou sem grandes dificuldades pelo Coritiba, com a vitória por 3 a 1.

Confira a lista de jogos das quartas de final

Sexta-feira

Botafogo-SP x Inter

Corinthians x Athletico-PR

Sábado