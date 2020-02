Oeste x São Paulo: transmissão e escalação do jogo pelo Campeonato Paulista

O São Paulo visita o Oeste neste sábado, às 16h30, na Arena Barueri, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão na TV fechada e também é possível assistir na internet.

Onde assistir Oeste x São Paulo?

O torcedor pode assistir ao jogo pelo Premiere. O canal também vai passar em seu site e aplicativo e o Estado fará transmissão em tempo real do confronto.

Escalação

Os dois treinadores irão definir seus 11 iniciais durante o treinamento que acontecerá nesta sexta-feira. A matéria será atualizada assim que tivermos as escalações prováveis.

Situação das equipes

O São Paulo inicia a rodada na terceira colocação do Grupo C, com nove pontos, mesma pontuação de Inter de Limeira e Mirassol, mas o time tricolor fica atrás pelo saldo de gols. Já o Oeste amarga a lanterna do Grupo A, com quatro pontos.