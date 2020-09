Olímpia x Santos: onde assistir, horário e escalação

O Santos busca a classificação antecipada na Copa Libertadores nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, pela quinta rodada do Grupo G do torneio continental.

Onde assistir Olímpia x Santos?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook Watch da Copa Libertadores. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Horário

Olímpia x Santos será às 19h, horário de Brasília.

Escalação

Será definida nesta quarta-feira.

Situação das equipes

O Santos lidera o grupo com 10 pontos, seguido pelo Defensa y Justifica (6), Olímpia (5) e Delfín (1). Para se classificar nessa rodada, o time de Cuca precisa apenas de um empate. Se vencer, assegura também a primeira colocação do grupo. Já o Olímpia pode ser eliminado se perder.

Na rodada passada, o Santos derrotou o Delfín por 2 a 1 enquanto o Olímpia perdeu, pelo mesmo placar, para o Defensa y Justicia.