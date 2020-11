Olympiacos x Manchester City: onde assistir, horário e classificação

Olympiacos x Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, às 14h55 (horário de Brasília), no estádio Karaiskákis, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto terá transmissão ao vivo pela EI Plus e pelo TNT. O Facebook do Esporte Interativo também vai passar o jogo.Confira mais informações sobre a partida.

HORÁRIO

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O confronto entre gregos e ingleses será nesta quarta-feira, às 14h55, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Olympiacos x Manchester City terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e pelo EI Plus. O Facebook do Esporte Interativo também exibe o duelo.

CLASSIFICAÇÃO

O Manchester City é líder do Grupo C com 9 pontos, enquanto o Olympiacos tem 3 e ocupa o terceiro lugar. Ambos se enfrentaram na terceira rodada, na casa dos ingleses. Na ocasião, o City, do técnico Pep Guardiola, levou a melhor. Venceu por 3 a 0 e manteve-se invicto no torneio.