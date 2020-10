Onde assistir ao vivo Botafogo x Cuiabá pela Copa do Brasil

Deixando de lado o Brasileirão, o Botafogo recebe o Cuiabá nesta terça-feira, às 21h30, no Engenhão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta será no dia 3 de novembro, na Arena Pantanal.

BOTAFOGO X CUIABÁ AO VIVO

A partida vai ter transmissão pelo SporTV e também vai passar no Premiere.

HORÁRIO

O jogo será nesta terça-feira, às 21h30, horário de Brasília.

TABELA

O Cuiabá estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira. Já o Botafogo, vem de uma classificação sobre o rival Vasco, com vitória por 1 a 0 no primeiro jogo e empate sem gols na segunda partida.