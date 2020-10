Onde assistir Athletico-PR x Corinthians ao vivo, escalação e arbitragem

Em busca de reabilitação, Athletico-PR e Corinthians jogam nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, a partir das 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Os dois times precisam do resultado para se afastar da parte debaixo da tabela.

O Furacão aparece na 15ª colocação, com 15 pontos e na rodada passada perdeu fora de casa para o Internacional por 2 a 1. Já o Corinthians amarga a zona de rebaixamento, na 17ª posição, também com 15 pontos. No último domingo, o time alvinegro perdeu por 2 a 1 para o Ceará e deve estrear nesta quarta o técnico Vagner Mancini.

ONDE ASSISTIR

Ahtletico x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo e Paraná) e o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR: Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Renato Kayzer e Geuvânio (Carlos Eduardo). Técnico: Eduardo Barros

Corinthians: Walter; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Lucas Piton; Gabriel, Ramiro, Ederson, Léo Natel e Luan; Jô. Técnico: Vagner Mancini

ARBITRAGEM