Onde assistir Atlético-MG x Fluminense ao vivo, escalação e arbitragem

Líder do Brasileirão, o Atlético-MG recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, em partida válida pela 16ª rodada da competição.

O Atlético está na ponta da tabela com 30 pontos e na rodada passada derrotou o Goiás por 3 a 0. Já o Fluminense aparece em quinto, com 24 pontos, e no último domingo, bateu o Bahia por 1 a 0, no Maracanã.

ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Fluminense terá transmissão pela TV Globo (para o Rio de Janeiro e Minas Gerais) e pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Nathan e Hyoran; Sávio (Marrony), Eduardo Sasha e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli

Fluminense: Muriel; Igor Julião (Calegari), Nino, Digão e Egídio; Hudson, Dodi, Yago Felipe, Nenê e Fernando Pacheco (Luiz Henrique); Fred. Técnico: Odair Hellmann

ARBITRAGEM