Bayern de Munique x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bayern de Munique e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), na Alemanha, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. O jogão marca o primeiro reencontro do astro Robert Lewandowski, atualmente no time espanhol, contra a equipe bávara, onde alcançou o título de melhor do mundo da Fifa. Inter de Milão e Viktoria Plzen fazem o outro jogo da chave.

ONDE ASSISTIR BAYERN E BARCELONA?

Bayern de Munique x Barcelona terá transmissão no SBT (TV aberta), TNT (canal fechado) e HBO Max (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bayern de Munique : Neuer; Pavard, De Ligt, Lucas Hernández e Davies; Kimmich e Sabitzer; Gnabry, Muller e Sané; Mané. Técnico : Julian Nagelsmann.

: Neuer; Pavard, De Ligt, Lucas Hernández e Davies; Kimmich e Sabitzer; Gnabry, Muller e Sané; Mané. : Julian Nagelsmann. Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric Garcia e Balde; Gavi, Busquets e Pedri; Raphinha, Lewandowski e Dembélé. Técnico: Xavi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada, o Bayern bateu a Inter por 2 a 0, fora de casa, enquanto o Barça goleou o Viktoria Plzen por 5 a 1, na Espanha.