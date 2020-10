Onde assistir Bragantino x Sport ao vivo, escalação e arbitragem

Em momentos distintos no torneio, Red Bull Bragantino e Sport se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bragantino soma 12 pontos. Na rodada passada, o time do interior paulista empatou com o Flamengo por 1 a 1. Já o Sport tem 20 pontos e luta para se distanciar do bolo do meio da tabela. Na última quarta-feira, a equipe foi derrotada por 5 a 3 para o vice-líder Internacional. Essa foi a terceira derrota seguida do time.

ONDE ASSISTIR

Bragantino x Sport terá transmissão pelo canal Premiere,. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bragantino: Cleiton; Aderaln, Léo Ortiz, Ligger e Weverson; Ricardo Ryller, Raul e Claudinho; Leandrinho (Morato), Tubarão e Ytalo.

Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Hernane Brocador.

ARBITRAGEM