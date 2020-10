Onde assistir Corinthians x Flamengo ao vivo, escalação e arbitragem

Em situações bem distintas na tabela, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo soma 31 pontos, mesma pontuação do líder Atlético-MG e do Inter, mas fica atrás de ambos pelos critérios de desempate. Na última quinta-feira, o Fla empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

Já o Corinthians conquistou um importante resultado, ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, em Curitiba, jogo que marcou a estreia do técnico Vagner Mancini. O clube paulista tem 18 pontos e conseguiu sair da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Flamengo terá transmissão pela TV Globo para todo o Brasil e pelo canal Premiere. E o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Marllon e Lucas Piton; Ramiro, Xavier, Ederson (Cantillo) e Mateus Vital; Otero e Jô. Técnico: Vagner Mancini

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro (Vitinho) e Gerson; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

ARBITRAGEM