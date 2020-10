Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo, escalação e arbitragem

Em momentos distintos no torneio, Coritiba e Santos se enfrentam neste sábado, às 19h, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba soma 16 pontos e aparece na décima sexta colocação. Na rodada passada, o time comandado por Jorginho venceu o Palmeiras por 3 a 1. Já o Santos tem 24 e briga por vaga no G4. A equipe de Cuca está em sexto lugar. Na última quarta-feira, a clube alvinegro foi derrotado por 1 a 0 para o Atlético-GO e perdeu sua invencibilidade de nove jogos no torneio.

ONDE ASSISTIR

Coritiba x Santos terá transmissão pelo canal Premiere, e pela TNT. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Coritiba: Wilson; Natanael, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Yan Sasse, Rodrigo Muniz e Robson

Santos: João Paulo, Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jean Mota e Arthur Gomes; Lucas Braga (Jobson), Kaio Jorge e Soteldo

ARBITRAGEM