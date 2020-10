Onde assistir Cruzeiro x Juventude ao vivo, horário e arbitragem

Em situação cada vez mais complicada, o Cruzeiro volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Juventude, às 21h30, no Mineirão, em confronto válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira amarga o penúltimo lugar com apenas 12 pontos e na última rodada empatou sem gols com lanterna Oeste, em Barueri. A Raposa permanece sem técnico, após a demissão de Ney Franco. Já o Juventude perdeu por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas e se encontra na 6ª colocação, com 23 pontos.

ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Juventude terá transmissão pelo SporTV e pelo Premiere e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

ARBITRAGEM