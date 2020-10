Onde assistir Everton x Liverpool ao vivo, horário e classificação

Na luta para manter a liderança isolada, o Everton enfrenta o Liverpool neste sábado, às 08h30 (horário de Brasília), no Goodison Park, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

ONDE ASSISTIR

Everton x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O Estadão faz tempo real da partida.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 08h30 (horário de Brasília) neste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

O Everton é líder isolado e invicto do torneio, com 12 pontos. Na última rodada, o time comandado por Carlo Ancelotti venceu o Brighton por 4 a 2. O Liverpool ocupa a quinta colocação, com nove. O atual campeão da competição entra em campo após ter sido goleado pelo Aston Villa por 7 a 2.