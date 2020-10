Onde assistir Flamengo x Bragantino ao vivo, escalação e arbitragem

O Flamengo espera manter a boa fase nesta quinta-feira, quando receberá o Red Bull Bragantino no Estádio do Maracanã, às 20h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time carioca entra na rodada com 30 pontos, mesma pontuação do líder Atlético-MG, mas o clube carioca fica em segundo pelo número de vitórias (10 x 9). Na terça-feira, o time carioca derrotou o Goiás por 2 a 1, em jogo adiado da 11ª rodada. Já o Bragantino vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO e entra na rodada na penúltima colocação, com 12 pontos.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x Bragantino terá transmissão pela SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

Flamengo: Diego Alves (Hugo Souza); Matheuzinho, Natan (Gustavo Henrique) e Rodrigo Caio (Léo Pereira) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Diego; Gerson (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

Bragantino: Júlio César; Raul, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Uillian Correia (Lucas Evangelista) e Claudinho; Leandrinho (Artur), Ytalo e Bruno Tubarão. Técnico: Maurício Barbieri

ARBITRAGEM