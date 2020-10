Onde assistir Flamengo x Goiás ao vivo, escalação e arbitragem

Em confronto adiado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Goiás nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, de olho na liderança da competição.

O Flamengo ocupa a terceira colocação, com 27 pontos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, em jogo disputado sábado passado. Já o Goiás é o lanterna com nove e na rodada passada foi derrotado por 3 a 0 pelo Atlético-MG, no Mineirão.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x Goiás terá transmissão pelo canal Premiere.

ESCALAÇÃO

Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Léo Pereira (Natan), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Gerson e Diego; Bruno Henrique e Pedro.

Goiás: Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Breno, Daniel Bessa e Shaylon; Douglas Baggio, Rafael Moura e Vinícius.

ARBITRAGEM