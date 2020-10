Onde assistir Fluminense x Ceará ao vivo, escalação e arbitragem

Fluminense e Ceará abrem a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h, no Estádio do Maracanã. As duas equipes vivem situações distintas na competição.

O Fluminense soma 25 pontos e pode se aproximar dos primeiros colocados com um resultado positivo. Na rodada passada, o Flu conseguiu segurar o líder Atlético-MG, no Mineirão, e empatou por 1 a 1 .

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Já o Ceará teve a semana livre e seu último jogo foi no domingo passado, quando derrotou o Corinthians por 2 a 1, no Castelão. A equipe de Guto Ferreira tem 18 pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Fluminense x Ceará terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão e Egídio (Danilo Barcelos); Hudson, Dodi e Yago Felipe; Nenê, Fred e Luiz Henrique. Técnico: Odair Hellmann

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier (Ricardinho), Tiago, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Fernando Sobral, Vinícius e Leandro Carvalho; Rafael Sobis. Técnico: Guto Ferreira

ARBITRAGEM