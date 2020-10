Onde assistir Fortaleza x São Paulo e horário do jogo pela Copa do Brasil

Deixando de lado o Campeonato Brasileiro, Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada no Castelão, às 19h15 (horário de Brasília). O duelo da volta está marcado para o dia 25, no Morumbi.

Uma das principais atrações da partida é o duelo do técnico Rogério Ceni contra o seu ex-clube. As duas equipes estreiam na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Fortaleza aparece na 8ª colocação, com 21 pontos, enquanto o São Paulo é o quarto colocado com 26.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x São Paulo terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

HORÁRIO

A partida será realizada às 19h15 desta quarta-feira.

ARBITRAGEM