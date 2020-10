Onde assistir Getafe x Barcelona, horário e classificação

Na briga por uma vaga no G4, Getafe e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio Alfonso Pérez, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

ONDE ASSISTIR

Getafe x Barcelona terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O Estadão faz tempo real da partida.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h (horário de Brasília) neste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

Getafe e Barcelona possuem os mesmos sete pontos no torneio. No entanto, estão separados na tabela pelo saldo de gols. A equipe catalã está na frente, em quinto, enquanto os Azulones estão em sétimo. Vale lembrar, que o Barça tem um jogo a menos. Ambos estão a três pontos do líder Real Madrid.