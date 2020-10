Onde assistir Goiás x Bahia ao vivo, escalação e arbitragem

Na briga contra o rebaixamento, Goiás e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h,na Serrinha, pelo encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Goiás continua na lanterna do Brasileirão com 9 pontos e na última terça-feira perdeu por 2 a 1 para o Flamengo. O Bahia tem 15 pontos e também ocupa a zona de rebaixamento. O time comandado por Mano Menezes perdeu na rodada passada por 1 a 0 para o Fluminense, no Rio.

ONDE ASSISTIR

Goiás x Bahia terá transmissão pelo Premiere.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Goiás: Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Ratinho, Daniel Bessa e Shaylon; Keko, Rafael Moura e Vinícius. Técnico: Enderson Moreira

Bahia: Douglas; Ernando, Lucas, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Clayson, Rossi e Gilberto. Técnico: Mano Menezes

ARBITRAGEM