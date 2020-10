Onde assistir Palmeiras x Coritiba ao vivo, escalação e arbitragem

Pressionado após a derrota para o São Paulo, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Coritiba, às 18h, no Allianz Parque, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras inicia a rodada com 22 pontos e na 7ª colocação. No último sábado, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo perdeu em casa por 2 a 0 para o São Paulo. Já o Coritiba aparece na 18ª colocação, com 13 pontos e na rodada passada empatou sem gols com o Fortaleza, em Curitiba.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Coritiba terá transmissão pelo TNT e pelo Premiere. E o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima, Raphael Veiga e Wesley; Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Coritiba: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Ramón Martínez, Giovanni Augusto, Gabriel e Robson; Ricardo Oliveira. Técnico: Jorginho

ARBITRAGEM