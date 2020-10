Onde assistir Peru x Brasil ao vivo, escalação e horário

Após golear a Bolívia por 5 a 0, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira para enfrentar a seleção peruana, em jogo que será disputado no Estádio Nacional de Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Peru x Brasil não vai passar na TV aberta, apenas no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão pelo canal EI Plus, canal pago da Turner. Não é possível assistir ao jogo na Rede Globo. Entenda o motivo.

ESCALAÇÕES

Peru: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Aquino, Yotpun, Carilllo e Cueva; Ruidíaz. Técnico: Ricardo Gareca

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho: Everton, Roberto Firmino e Neymar

HORÁRIO

A partida será realizada às 21h desta terça-feira.

ÚLTIMO JOGO

O último jogo entre as duas seleções foi no dia 11 de setembro do ano passado e o Peru venceu por 1 a 0. Já nas Eliminatórias, o time comandado por Tite estreou goleando a Bolívia por 5 a 0. O Peru empatou fora de casa com o Paraguai por 2 a 2.