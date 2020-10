Onde assistir Santos x Atlético-GO ao vivo, escalação e arbitragem

Enquanto convive com a polêmica contratação do atacante Robinho, o Santos volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Atlético-GO, às 20h30, na Vila Belmiro, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos ocupa o 6º lugar com 24 pontos e na rodada passada venceu por 2 a 1 o Grêmio. O Atlético-GO ganhou do Red Bull Bragantino por 2 a 1 e com o resultado, chegou aos 18 pontos e a 12ª colocação.

ONDE ASSISTIR

Santos x Atlético-GO terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real

ESCALAÇÃO

Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Lucas Lourenço), Diego Pituca e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Arthur Gomes. Técnico: Cuca

Atlético-GO: Jean; Dudu, Gilvan, Éder e Nicolas; Willian Maranhão (Oliveira), Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico: Eduardo Souza (interino)

ARBITRAGEM