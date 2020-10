Onde assistir São Paulo x Grêmio ao vivo, escalação e arbitragem

De olho nas primeiras colocações, São Paulo e Grêmio se enfrentam no Morumbi, neste sábado, às 21h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo aparece com 26 pontos e quer a vitória para não se distanciar demais dos primeiros colocados. Na quarta-feira, o time empatou em 3 a 3 com o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e no Brasileirão vem de vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, sábado passado.

Já o Grêmio bateu em casa o Botafogo por 3 a 1, na quarta-feira passada, e chegou aos 20 pontos. Um resultado positivo o deixa mais próximo do G-4 e distante da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius (Tchê Tchê), Bruno Alves, Diego e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Kannemann, Pedro Geromel (David Braz) e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva (Robinho) e Maicon; Alisson, Isaque (Luiz Fernando) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho

ARBITRAGEM