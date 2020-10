Operário x Cruzeiro: onde assistir,  horário e arbitragem

Com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos e vindo de uma sequência de quatro partidas sem vencer, o Cruzeiro aposta tudo na chegada do técnico Luiz Felipe Scolari para tentar deixar a zona de rebaixamento e iniciar uma nova fase na Série B. A estreia do treinador será nesta terça-feira, contra o Operário, às 21h30, no Estádio Germano Kruger.

O Cruzeiro tem apenas 13 pontos e ocupa a penúltima colocação da Série B. Para deixar a zona da degola nesta rodada, o time de Felipão precisa vencer e torcer por tropeços de outros clubes. Na rodada passada, a Raposa empatou sem gols com o Juventude, no Mineirão. O Operário tem 22 pontos e pode se aproximar do G-4 e se reabilitar, após ser goleado pelo CRB por 4 a 1 no sábado.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

É possível assistir Operário x Cruzeiro e a reestreia de Felipão pelo time mineiro no canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30.

ARBITRAGEM