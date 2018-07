Eleja o gol mais bonito de Neymar no Santos

Neymar abusou nesta quarta-feira na Vila Belmiro. O Santos já ganhava de 1 a 0 do Atlético-MG quando, aos 10 minutos, o atacante presenteou a torcida com mais uma obra de arte. Um belo gol. Deixando três marcadores para trás e o goleiro Vítor sem ter o que fazer, o craque marcou o segundo do time, que mais uma vez pode ser um forte concorrente na eleição para os gols mais bonitos do ano. Em meio a tantos bons lances protagonizados pelo atacante, que completou 200 jogos com a camisa do Santos, a eleição do gol mais bonito pode ser tarefa árdua, mas prazerosa. Escolha.

[poll id=”347″]

Contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2011, o gol de Neymar foi eleito pela Fifa como gol mais bonito do ano, batendo fortes concorrentes, como Rooney, do Manchester United.

Em 2010, quando ainda era tratado como uma promessa do futebol, Neymar fez a alegria da torcida no estádio Bruno José Daniel, na partida contra o Santo André pelo Campeonato Paulista.

Apesar da derrota para o Colo Colo, no Chile, Neymar roubou as atenções para o Santos, em um lance iniciado pelo então meia da equipe, Paulo Henrique Ganso.

Na disputa pela Libertadores de 2012, a vítima da vez foi o Internacional. Em sua jogada característica, Neymar arrancou do meio de campo, deixando para trás todos os marcadores no estádio Beira Rio, e marcou o segundo gol do Santos, que venceu a partida por 3 a 1.