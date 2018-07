Por Fábio Hecico e Raphael Ramos, enviados a Buenos Aires

Os jogadores do Corinthians acabaram de almoçar em Buenos Aires, seguindo o planejamento do clube nos dias de jogos. A rotina dos atletas em jogos decisivos é sair do restaurante e voltar para seus respectivos quartos. O elenco não costuma transitar pelo saguão do hotel. Tite vai dar sua preleção às 18h30. Vai falar uma vez apenas com o grupo. O papo levará meia hora apenas. Às 19h, os jogadores do Corinthians fazem uma refeição rápida e mais leve.

A saída do ônibus corintiano em direção ao Estádio da La Bombonera foi antecipada em 50 minutos em função da greve na Argentina. O time deixa o hotel às 19h30, com previsão de chegada ao local da partida por volta das 20h20.