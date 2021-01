Osasuna x Real Madrid: onde assistir, horário e últimos resultados

Em busca do primeiro lugar, o Real Madrid visita o Osasuna neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Reyno de Navarra, pela décima oitava rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Osasuna x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

HORÁRIO

Osasuna e Real Madrid vão a campo às 17h desta quarta-feira, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Real Madrid vem de vitória. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Zidane venceu o Celta de Vigo por 2 a 0 e manteve firme sua perseguição ao líder Atlético. O Osasuna também vem de resultado positivo. O time venceu o Olot por 3 a 0, na Copa do Rei.