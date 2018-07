Oscar: ‘Se eu tivesse entrado antes, poderia ter ajudado mais’

O meia Oscar mostrou seu descontentamento com o técnico Rafa Benítez, que o tirou do time titular (colocou Moses) e só promoveu sua entrada na metade do segundo tempo. “Se eu tivesse entrado antes, poderia ter ajudado mais. Foi uma opção dele (Benítez). Tentei ajudar nos 20 minutos que joguei, mas o Corinthians mereceu a vitória.”

O brasileiro também deixou clara sua preocupação com o futuro da equipe – atual campeão da Copa dos Campeões, foi eliminado na primeira fase do torneio deste ano. O time também não faz uma boa campanha no Campeonato Inglês. “A gente tem que começar a jogar em jogo grande, como foi essa final contra o Corinthians. Pelo menos nós, os brasileiros, estávamos avisando que enfrentaríamos uma boa equipe. Temos que começar a vencer esses jogos para ganhar moral.”